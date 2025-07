Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Wohnung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Bebra. Ein Vereinsheim in der Straße "Zur Biberkampfbahn" war in einem nicht bekannten Zeitraum Ziel unbekannter Täter. Indem sie eine Fensterscheibe zerstörten, verschafften sich die Langfinger Zutritt, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Kabeltrommel im Wert von rund 80 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Festgestellt wurde der Einbruch am Mittwoch (16.07.), gegen 16 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Wildeck. Zwischen Dienstagabend (15.07.) und Mittwochnachmittag (16.07.) verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße in Obersuhl. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell