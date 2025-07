POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Schwere Verkehrsunfall mit Personenschaden auf regennasser Fahrbahn - Pkw prallt gegen Sattelauflieger

Knüllwald- Am Mittwoch ( 16.07.2025 ) gg. 18.13 Uhr kam es auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Bamberg mit seinem Pkw BMW ins Schleudern geriet und gegen das Heck eines Sattelaufliegers prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer des Pkw, vermutlich durch nichtangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw in die dortige Betonschutzgleitwand, wurde abgewiesen und schleuderte über die komplette Fahrbahn. Während des Schleudervorgangs prallte der Pkw gegen das Heck eines Sattelaufliegers, der zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen befuhr. Seinen Endstand fand der Pkw in der angrenzenden Böschung der BAB. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Fahrer des Pkw verletzt und wurde durch einen RTW, zur weiteren ärztlichen Behandlung, ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer 50-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Aufgrund des Verkehrsunfalles und der anschließenden Bergung des Pkw musste der rechte Fahrstreifen für ca. 1,5 Std. gesperrt werden. Der fließende Verkehr wurde auf dem mittleren und linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund der zwei vorhandenen offenen Fahrstreifen, kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld war die Feuerwehr Homberg/Efze und ein Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro beziffert.

