PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Ortsdurchfahrt der B7 durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 886 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 153 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 110 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden durch die Zentrale Bußgeldstelle gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:12

    LPI-GTH: Polizeieinsatz - Nachtragsmeldung

    Ilmenau (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in Ilmenau zu einem Großeinsatz (PM: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6098093 ). Aufgrund eines Notrufs durch einen Zeugen bildete sich eine zunächst unklare Lage ab, die auf einen Familienstreit sowie auf den Einsatz einer Schusswaffe hindeutete. Entsprechend dieser Ausgangslage wurde ein polizeiliches Einsatzkonzept für eine mögliche Eskalation entwickelt. Im ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Toilettenhäuschen beschädigt

    Gotha (ots) - Ein in der Johannesstraße befindliches Toilettenhäuschen wurde am Morgen des 16. August beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Als Verursacher wurden zwei Jungs (10/deutsch, 11/polnisch) bekannt gemacht. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch

    Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte versuchten gestern, gegen 21.20 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt in der Ichtershäuser Straße einzudringen, was allerdings misslang. An einer Eingangstür entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0213672/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren