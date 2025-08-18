Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Ortsdurchfahrt der B7 durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 886 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 153 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 110 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden durch die Zentrale Bußgeldstelle gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell