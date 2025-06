LPI-NDH: Verkehrsunfall

Bad Langensalza / Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gemeindehaus in Aschara ein. Hierbei wurde ein Fenster aufgehebelt und sich Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Erbeuten konnten der oder die Täter eine niedrige Summe Bargeld sowie eine Musikbox. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten am ...

mehr