Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unschöne Graffiti

Artern (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht vom 27.06.2025 auf den 28.06.2025 in Artern mit roter Farbe "Nazis raus" - Schriftzüge an einem Fleischer-Fachgeschäft und einem Zigarettenautomaten aufgebracht. Das dies nicht gut ankam, ist selbstverständlich. Entsprechend wurde Anzeige erstattet. Hiermit werden Zeugen aufgerufen, sich zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können oder ihnen etwas oder jemand in der fraglichen Zeit in der Stadt aufgefallen ist!!

