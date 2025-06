Harztor OT Osterode (ots) - Am Morgen des 28.06.2025 sorgte ein Aufgebot an Polizei- und Rettungskräften für Aufsehen in Osterode - sogar ein Notarzt war mittels Rettungshubschrauber vor Ort. Was war passiert ? Eine Passantin hatte kurz nach 9 Uhr im Bereich Klostergasse Richtung Waldbad eine augenscheinlich leblose männliche Person am Boden liegend vorgefunden. Glücklicherweise wurde der fast schon Totgesagte mit der ...

mehr