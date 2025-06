Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschäden

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 27.06.2025 ereignete sich in Sondershausen gg. 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrer(innen) von 4 Pkw befuhren hintereinander die Erfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die vorausfahrende 60-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas musste auf Höhe der Honsel Tankstelle verkehrsbedingt anhalten, infolge dessen kamen auch die beiden ihr folgenden Pkw zum Stehen. Bei dem zweiten Pkw handelte es sich um einen 60-jährigen Audi Q3 Fahrer. In dem dritten Pkw, einem Opel Astra, befanden sich der 38-jährige Fahrer und sein 5-jähriger Sohn. Die allen nachfolgende 58-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf schaffte es aufgrund mangelndem Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und fuhr in der Folge auf den vor ihr stehenden Opel auf, welcher anschließend durch die Wucht des Aufpralls vor den Audi und dieser wiederrum vor den Ford Fiesta geschoben wurde. An allen Pkw entstand unfallbedingt Sachschaden. Die Unfallverursacherin und der 5-jährige Junge wurden bei der Kollision verletzt. Beide wurden vor Ort medizinisch durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle in die nahen Krankenhäuser verbracht.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle, wodurch die Erfurter Straße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt war. Des Weiteren kümmerten sich die hinzugerufenen Feuerwehrkräfte um die Beseitigung der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten des VW Golf. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und sodass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe für alle Pkw von ca. 21.000,- EUR.

