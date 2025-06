Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Gemeindehaus und Garage

Bad Langensalza / Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gemeindehaus in Aschara ein. Hierbei wurde ein Fenster aufgehebelt und sich Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Erbeuten konnten der oder die Täter eine niedrige Summe Bargeld sowie eine Musikbox. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich entgegen.

Einen weiteren Einbruch nahmen Polizeibeamte am Samstag in der Mühlhäuser Gartenstraße auf. Hier wurde durch einen Zeugen eine offen stehende Garage festgestellt und der Polizei gemeldet. Bei Aufnahme wurden dann eindeutige Aufbruchsspuren vorgefunden. Eine Strafanzeige wurde auch hier aufgenommen, derzeitig ist noch nicht klar ob aus der Garage etwas fehlt.

