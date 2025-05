Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Vollmersbachstraße - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 28.05.2025 um 19:00 Uhr kam es in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der geschädigte Fahrzeugführer eines Opel Corsa befuhr die Vollmersbachstraße in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich Heinzenwies bog der Geschädigte ab, als ihm ein bisher unbekannter weißer PKW auffuhr. Durch die Kollision entstand Sachschaden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der weiße PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen weißen PKW machen können. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.: 06781-5610 entgegen genommen.

