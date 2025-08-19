LPI-GTH: Leicht verletzt

Eisenach (ots) - Seit heute Morgen, gegen 03.40 Uhr kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Jakobsplan". Dort war ein Geschäftshaus in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer.18 Bewohner umliegender Wohnhäuser wurden vorsorglich zur Gefahrenabwehr evakuiert. Die Betreuung der Evakuierten wurde durch das DRK Eisenach übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. ...

mehr