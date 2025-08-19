LPI-GTH: Leicht verletzt
Arnstadt (ots)
Ein 40 Jahre alter Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er befand sich auf dem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße, als ein Seat-Fahrer von der Ichtershäuser Straße aus einbog. Der 37-Jährige bemerkte den Radfahrer offenbar zu spät und kollidierte mit ihm. Er kam in ein Krankenhaus. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell