POL-SUL: Öffentlichkeitsfahndung nach demenzkrankem 85-jährigen Mann

Saarbrücken (ots)

Seit dem 06.08.2025 wird der 85-jährige Arnold Friedrich KLAUCK aus 66125 Saarbrücken vermisst. Letztmalig wurde Herr Klauck am Nachmittag des 06.08.2025, gegen 14:15 Uhr, von Pflegekräften in einem Seniorenheim im Saarbrücker Ortsteil Dudweiler gesehen.

Herr Glauck leidet unter einer fortgeschrittenen Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Zur Personenbeschreibung des Vermissten liegen folgende Angaben vor:

   - 165 cm groß
   - 69 kg
   - graue kurze Haare
   - vermutlich bekleidet mit: weißem T-Shirt, dunkelrotem 
     kleinkariertem Hemd, dunkelblauer Jogginghose, ärmelloser blauer
     Steppjacke sowie Fila-Sneaker

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung des Herrn Klauck.

Wer hat den 85-jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897 / 9330 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Anbei ein Lichtbild des Vermissten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

