Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Täterfestnahme eines Graffitisprayers auf frischer Tat

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, den 29. Juli 2025 wurde gegen 17:45 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen festgestellt, dass ein Mann mit zwei grünen Sprühdosen im Bereich Saarbrücken-Herrensohr unterwegs war. Der Zeuge verfolgte den späteren Beschuldigten auf Abstand und konnte die Person beim Anbringen von mehreren sog. Graffiti-Tags an unterschiedlichen Tatorten beobachten. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Beschuldigte in der Folge angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 21-Jährigen konnten entsprechende Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Durch die Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken bestätigte die vorläufige Festnahme des Sprayers zwecks Durchführung des Beschleunigten Verfahrens, wobei bereits am morgigen Tag mit der Durchführung einer Hauptverhandlung beim zuständigen Amtsgericht zu rechnen ist. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 650 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell