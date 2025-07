Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand eines Einfamilienhauses in Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 10:40 Uhr, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Dudweiler. Anwohner hatten auf Grund der starken Rauchentwicklung die Rettungsdienste bzw. Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits im Vollbrand. Der 70jährige, alleinige Hausbewohner befand sich vor dem Anwesen und war - bis auf ein paar angesengte Haare - unverletzt. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass das Feuer auf benachbarte Anwesen oder den dortigen Baumbestand übergreifen konnte. Zeitweise war wegen der Löscharbeiten auch der Strom in dem betroffenen Bereich abgestellt, so dass auch anliegende Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Hauseigentümer konnte vorläufig in einer anderen Unterkunft untergebracht werden. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

