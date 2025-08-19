LPI-GTH: Bargeld entwendet
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Am 16. August, in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem im Burkhardtroda geparkten Opel. Der oder die Täter entwendeten aus diesem gewaltsam Bargeld in Höhe eines oberen vierstelligen Eurobetrages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0213264/2025) entgegen. (jd)
