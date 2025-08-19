PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am 16. August, in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem im Burkhardtroda geparkten Opel. Der oder die Täter entwendeten aus diesem gewaltsam Bargeld in Höhe eines oberen vierstelligen Eurobetrages. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0213264/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

