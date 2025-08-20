Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schulwegkontrollen

Arnstadt (ots)

Der Schulstart liegt nicht lange zurück und die Schulwegüberwachung durch die Polizei findet vermehrt statt- aus gutem Grund. Erst gestern stellte die Polizei wieder fest, dass vor einer Grundschule Handlungs- und Beratungsbedarf bestand. Einige Eltern betraten mit ihren Kindern die Fahrbahn und versuchten zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch zur Schule zu gelangen, obwohl in unmittelbarer Nähe ein Fußgängerüberweg vorhanden ist. Im Gespräch mit der Polizei zeigten sich sogar mehrere Eltern eher beratungsresistent statt einsichtig. Darüber hinaus mussten viele Fahrzeugführer hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit gemäßigt werden. Die Polizei bittet nochmals um Rücksicht und Vorsicht durch Fahrzeugführer im Bereich von Schulen und Kindergärten. Außerdem wird um ein angemessenes sowie vorbildliches Verhalten vor und mit den kleinen Nachwuchsverkehrsteilnehmern gebeten. (ah)

