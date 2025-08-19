Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen entwendeten in der Zeit zwischen gestern, 17.00 Uhr und heute, 07.20 Uhr aus einem in der Heinz-Walther-Straße geparkten Mercedes unter anderem Bargeld sowie Dokumente. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0215157/2025) entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: -Verriegeln Sie nach Verlassen des Fahrzeuges stets die Türen. -Sofern vorhanden, nehmen Sie die Diebstahlwarnanlage in Betrieb. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell