LPI-GTH: Zu Fall gekommen
Ilmenau (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr eine 19-Jährige mit ihrer Vespa die Straße "Grenzhammer" in Richtung Langewiesen. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Die 19-Jährige verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die Vespa blieb fahrbereit. (jd)
