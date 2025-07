Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Einbruch in Restaurant - Tatverdächtiger in Haft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0617

Am frühen Mittwochmorgen (16. Juli), gegen 05:30 Uhr, wurde die Polizei Dortmund von einem Zeugen zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Evinger Straße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten Hinweise auf einen männlichen Täter feststellen, der in das dortige Restaurant eingebrochen war.

Zeugen vor Ort berichteten, dass der Täter zunächst einen etwa zwei Meter hohen Zaun überwunden und anschließend eine größere Menge Pfandflaschen aus dem gesicherten Außenbereich des Restaurants entwendet hatte. Dabei wurde der Täter von einem Zeugen beobachtet. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung von Einsatzkräften erkannt und um 05:43 Uhr in der Nähe der Steigerstraße festgenommen werden.

Der polizeilich bereits bekannte 25-jährige deutsche Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz, räumte die Tat ein und wurde zwecks einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu einer Polizeiwache gebracht. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls ging die Fahrt anschließend für ihn weiter in die JVA Dortmund.

Das gestohlene Leergut wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch werden von der Kriminalpolizei Dortmund geführt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell