POL-DO: Mehrere Personen nach Raubtaten in der nördlichen Innenstadt flüchtig: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0614 Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei jetzt mit Lichtbildern nach einer bislang Unbekannten. Am 21.05.2025 vergaß eine Frau ihre Bankkarte im Geldautomaten der Sparkassenfiliale in der Dortmunder Innenstadt. Die unbekannte Täterin unterschlug die Bankkarte und setzte diese am 22. Mai in mehreren Geschäften ein. ...

mehr