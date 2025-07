Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung und Betrug - Wer kennt die Täterin?

Dortmund (ots)

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei jetzt mit Lichtbildern nach einer bislang Unbekannten.

Am 21.05.2025 vergaß eine Frau ihre Bankkarte im Geldautomaten der Sparkassenfiliale in der Dortmunder Innenstadt. Die unbekannte Täterin unterschlug die Bankkarte und setzte diese am 22. Mai in mehreren Geschäften ein.

Hier geht es zu den Lichtbildern im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/174563

Wer erkennt die Täterin? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

