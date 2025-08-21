LPI-GTH: Schwer verletzt
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Abend verletzte sich ein 43 Jahre alter Radfahrer in Bad Tabarz schwer. Er fuhr mit seinem Mountainbike von der Skisprungschanze in Richtung Gartenstraße und kam auf einer künstlich angelegten Sprungstrecke zu Fall. Der 43-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah)
