Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0850 Frankfurt-Praunheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Montagmittag (18. August 2025) gegen 14 Uhr, wird der 70-jährige Hans Josef K. vermisst. Er verließ am gestrigen Mittag seine Wohnanschrift "An der Praunheimer Mühle" in Frankfurt-Praunheim in unbekannte Richtung. Herr K. ist aufgrund einer Erkrankung in seiner Orientierung stark eingeschränkt und ist zudem auf Medikamente angewiesen. Er ist körperlich in der Lage, auch weitere Strecken zu Fuß zu überwinden. In der Vergangenheit wurde er bereits im benachbarten Friedberg angetroffen.

Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Hans Josef K. kann wie folgt beschrieben werden:

- Erscheinungsbild eines 70-Jährigen - ca. 170cm groß - schlanke Statur - nordländisch/mitteleuropäisches Erscheinungsbild - graue Haare mit Ansätzen von Geheimratsecken - bekleidet mit einem hellen Hemd - Sprache: hochdeutsch, jedoch verwaschen/undeutlich

Ein Lichtbild von Herrn K. ist angefügt.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069/755-53111 oder jede andere Polizeidienststelle.

