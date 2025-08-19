Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0849 Frankfurt-Griesheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Montag (18. August 2025) gegen 10:00 Uhr, wird der 78-jährige Herr Rainer Hans Gottfried Theodor H. vermisst. Er verließ am gestrigen Morgen seine Wohnanschrift in einer Pflegeeinrichtung in der Lärchenstraße in Frankfurt-Griesheim, um einkaufen zu gehen. Anschließend kehrte er nicht zurück.

Seitdem gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthalt.

Rainer Hans Gottfried Theodor H. kann wie folgt beschrieben werden:

- 78 Jahre alt - bekleidet mit einer blauen Hose und einem schwarzen T-Shirt - führt einen hellblauen Rucksack mit sich - führt einen schwarzen Rollator mit sich

Herr H. ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Ein Lichtbild des Vermissten ist beigefügt.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069/755-53111 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell