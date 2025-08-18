Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250818- 0848 Frankfurt- Gutleutviertel: Leblose Person aus Main geländet - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Mittwoch (24. Juli 2025) wurde der leblose Körper einer männlichen Person auf dem Main treibend gemeldet.

Gegen 11:40 Uhr ländete die Feuerwehr den Mann im Bereich des Karpfenwegs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Mann machen?

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20- 40 Jahre, 180- 182 cm groß, schwarze mittellange Haare, durchgehende Augenbraue; bekleidet mit einer Jeans Hose, schwarzer Sweatshirt-Jacke, einem grauen T-Shirt und schwarzen Nike-Turnschuhen. Um den Hals trug die Person eine Kette mit einem Kreuz.

Zudem wies der Mann folgende Tätowierungen auf:

Im Nacken die Zahl "3", Hals links "Symbol", Hals rechts "Tribal mit Ying Yang Zeichen", Unterarm links "Maskenabbildung" und Unterarm rechts Schriftzug "Wild Music for Life".

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell