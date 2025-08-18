PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250818 - 0847 Frankfurt - Niederrad: Raub an Straßenbahnhaltestelle - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagmittag (17. August 2025) ereignete sich ein Raub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 73-jährige Geschädigte gegen 11:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Am Blutspendedienst" durch die Tatverdächtige durch Zeigen von Goldschmuck abgelenkt worden. Die Räuberin habe sodann nach dem Goldarmband des Geschädigten gegriffen und versucht dieses an sich zu reißen. Daraufhin sei es zu einer Rangelei gekommen. Im Zuge dessen sei eine weitere Person hinzugekommen und habe gemeinsam mit der Tatverdächtigen das Goldarmband entreißen können. Die beiden Räuber seien daraufhin mit einem weißen BMW in Fahrtrichtung Schwanheimer Ufer geflüchtet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1.:

Weiblich, circa 40 - 50 Jahre alt, circa 160cm - 170cm groß, korpulente Statur, osteuropäisches Aussehen; trug blonde, nach hinten gesteckte Haare und eine weiße Bluse

Täter 2.:

Männlich, circa 40 - 50 Jahre alt, circa 175cm - 180cm groß, breites, markantes Gesicht, osteuropäisches Aussehen; trug eine Glatze, einen Bart, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299 mit der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:10

    POL-F: 250818 - 0846 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei nimmt Räuber fest

    Frankfurt (ots) - (yi) Am Samstagabend (16. August 2025) nahmen Polizeibeamte einen 22-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht, zuvor versucht zu haben, einen 22-Jährigen zu berauben. Ersten Erkenntnissen zufolge seien der Geschädigte und der Tatverdächtige gegen 23:35 Uhr in der Gallusanlage aufeinandergetroffen. Der Räuber habe die Herausgabe der Tasche des ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:10

    POL-F: 250818 - 0845 Frankfurt - Niederrad: Kostenlose Fahrradcodierung in Niederrad

    Frankfurt (ots) - (ha) Am Samstag (23. August 2025) wird die Frankfurter Polizei zwischen 11:00-15:00 Uhr im Rahmen der Feierlichkeiten "125 Jahre Niederrad" auf dem Schulgelände der KGS kostenlose Fahrradcodierungen durchführen. Zusätzlich zu dem Präventionsteam wird der zuständige Schutzmann vor Ort, Herr Torsten Wendt als Ansprechpartner mit dabei sein. Neben ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:08

    POL-F: 250818 - 0844 Frankfurt - Gallus: Verkehrsbeeinträchtigung auf Grund von Ermittlungsarbeiten

    Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Montag (18. August 2025) auf Dienstag (19. August 2025) werden im Bereich der Mainzer Landstraße von dem Platz der Republik bis zur Ecke Rudolfstraße, ca. zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr, Ermittlungsarbeiten der Polizei durchgeführt. Der Straßenverkehr wird zu dieser Zeit umgeleitet werden, außerdem wird die Straßenbahn in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren