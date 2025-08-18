Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250818 - 0847 Frankfurt - Niederrad: Raub an Straßenbahnhaltestelle - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagmittag (17. August 2025) ereignete sich ein Raub. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 73-jährige Geschädigte gegen 11:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Am Blutspendedienst" durch die Tatverdächtige durch Zeigen von Goldschmuck abgelenkt worden. Die Räuberin habe sodann nach dem Goldarmband des Geschädigten gegriffen und versucht dieses an sich zu reißen. Daraufhin sei es zu einer Rangelei gekommen. Im Zuge dessen sei eine weitere Person hinzugekommen und habe gemeinsam mit der Tatverdächtigen das Goldarmband entreißen können. Die beiden Räuber seien daraufhin mit einem weißen BMW in Fahrtrichtung Schwanheimer Ufer geflüchtet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1.:

Weiblich, circa 40 - 50 Jahre alt, circa 160cm - 170cm groß, korpulente Statur, osteuropäisches Aussehen; trug blonde, nach hinten gesteckte Haare und eine weiße Bluse

Täter 2.:

Männlich, circa 40 - 50 Jahre alt, circa 175cm - 180cm groß, breites, markantes Gesicht, osteuropäisches Aussehen; trug eine Glatze, einen Bart, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299 mit der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell