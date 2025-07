Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hilfsbereiter Mann wird angegriffen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr wurde ein hilfsbereiter Mann von einem noch unbekannten Täter in der Frankenthaler Straße angegriffen und verletzt.

Der 29-Jährige bemerkte vor einem Möbelhaus einen Mann, der an der dortigen Fahrradstation an einem Fahrrad herumhantierte. Der 29-Jährige bot daraufhin seine Hilfe an, bei der scheinbaren Fahrradreparatur zu helfen.

Nachdem der 29-Jährige den Defekt an dem Zweirad beendet hatte und sich noch in gebückter Haltung befand, grinste der Unbekannte den Helfer an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte.

Er wird wie folgt beschrieben: trug ein gelbes T-Shirt sowie eine rote Kappe und flüchtete mit dem schwarzen Fahrrad. Weitere Angaben liegen nicht vor.

Durch den Angriff wurde der 29-Jährige im Gesicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Polizeirevier mannheim-Sandhofen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell