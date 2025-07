Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-Jährigen Aaliyah A.

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 13-jährigen Aaliyah A. wird hiermit zurückgenommen (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6075306). Die Vermisste wurde am 14.07.2025 wohlbehalten in Viernheim angetroffen und zurück in die Obhut Ihrer Eltern gebracht.

Medienvertretende werden gebeten das Lichtbild der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

