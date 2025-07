Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Rettungswagen kollidiert auf Einsatzfahrt mit Mauer

Bammental (ots)

Während einer Einsatzfahrt auf der Reilsheimer Straße am Freitag um kurz vor 17 Uhr kollidierte ein Rettungswagen ohne Fremdeinwirkung mit einer Mauer, wobei die Besatzung leicht verletzt wurde.

Die 22-jährige Fahrerin war von Gauangelloch kommen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Bammental unterwegs, als sie auf Höhe der Langheckenstraße über einen Kreisverkehr fuhr. Der Rettungswagen kollidierte im Anschluss mit einem gegenüberliegenden Laternenmast sowie einer Mauer. Hierdurch wurde die Rettungswagenbesatzung leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Patient befand sich nicht an Bord. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob möglicherweise ein technischer Defekt am Fahrzeug unfallursächlich ist. Die freiwillige Feuerwehr Bammental war kurzzeitig mit sechs Einsatzkräften an der Unfallstelle zugegen.

