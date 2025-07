Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Wiese - Zeugenaufruf

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Jugendliche konnten am späten Freitagabend, dem 11.07.2025 gegen 23:15 Uhr in der Industriestraße Ecke Kräutergarten von einem Zeugen beim Entzünden von Feuerwerkskörpern an einer Wiese beobachtet werden. Diese begann daraufhin in einer Fläche zwischen einem und zwei Quadratmeter zu brennen. Die Jugendlichen versuchten den Brand auszutreten, was aber nicht gelang. Im Anschluss entfernten sie sich in Richtung Feuerwehrhaus. Der Zeuge beschrieb die Jugendlichen als männlich, 180 cm groß und dunkel gekleidet. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Eine Sachschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Jugendlichen oder dem Verlauf des Brandes geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer: 07261 690-0, zu melden.

