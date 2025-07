Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an der Südtangente - PM 1

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es um kurz vor 13 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos an der Einmündung der Hauptstraße in die Südtangente.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein VW Golf von Wiesloch auf der Südtangente L 594 in Richtung Frauenweiler. Aus einem Feldweg, welcher gegenüber der Hauptstraße in die Südtangente mündet, fuhr ein anderer VW Golf auf die Kreuzung. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer, ist noch nicht bekannt, jedoch besteht keine Lebensgefahr. Die Südtangente ist im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.

