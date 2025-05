Polizeipräsidium Konstanz

Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt (16.05.2025)

Trossingen (ots)

Am frühen Freitagabend ist es an der Kreuzung Tuninger Straße / Heinz-Mecherlein-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Beetle und einem Fahrradfahrer gekommen.

Ein 32-jähriger Autofahrer war gegen 19:00 Uhr von Weigheim kommend auf der Tuninger Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Nachdem er an der dortigen Stopp-Stelle anhielt, fuhr er weiter in der Annahme, die Kreuzung sei frei. In der Kreuzungsmitte bemerkte er einen von rechts kommenden 63-jährigen Radfahrer und bremste den Beetle bis zum Stillstand ab.

Trotz eines Bremsversuchs prallte der Radfahrer gegen die Beifahrerseite, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

