Spaichingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es auf dem Verkehrsübungsplatz der Schillerschule zu einem Brandereignis gekommen, bei dem ein Müllbehälter und zwei Sitzbänke in Brand geraten sind. Im nördlichen Bereich des Geländes geriet ein mit Papier und Kartonagen gefüllter Metallmülleimer in Brand. ...

