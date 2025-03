Polizei Münster

POL-MS: 4. "Rollender Verkehrssicherheitstag" der Ordnungspartnerschaft "Sicher durch Münster" - Fahrrad-Rallye für die ganze Familie am 29. März

Passend zum Start der Fahrradsaison lädt die Ordnungspartnerschaft "Sicher durch Münster" am Samstag, den 29. März, zum 4. "Rollenden Verkehrssicherheitstag" ein. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet zahlreiche Angebote rund um das Thema Fahrrad und Verkehrssicherheit erleben.

Die Verkehrswacht Münster bietet in der Jugendverkehrsschule am Heumannsweg spannende Mittmach-Aktionen wie Reaktionstests, Sehtests und einen Pedelec-Simulator an. An weiteren Stationen informieren die Polizei, die Feuerwehr und weitere Partner über sichere Verkehrsteilnahme, den "Toten Winkel" bei Lkw und die Bedeutung eines gut sitzenden Fahrradhelms. Kinder können sich zudem auf eine Hüpfburg freuen während es für alle Besucherinnen und Besucher Verpflegungsmöglichkeiten gibt.

Ein Besonderes Highlight ist die Möglichkeit, mit einer VR-Brille Verkehrssituationen realitätsnah zu erleben oder die Polizeifahrzeuge zu erkunden. Wer seine Stempelkarte an mehreren Stationen füllt, hat die Chance, tolle Preise wie Fahrradhelme und Rucksäcke zu gewinnen.

Der "Rollende Verkehrssicherheitstag 2025" wird im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Niederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.sicher-durch-muenster.de/4-rollender-verkehrstag-29-maerz-2025/

