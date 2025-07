Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seitenscheibe eingeschlagen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Forckenbeckstraße/Schmiedegasse;

Tatzeit: 17.07.2025, zwischen 07.50 Uhr und 17.15 Uhr;

Einen Pkw mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Ahaus. Das Fahrzeug hatte am Donnerstag zwischen 07.50 Uhr und 17.15 Uhr an der Forckenbeckstraße/Schmiedegasse gestanden. Dort schlugen die Täter die vordere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell