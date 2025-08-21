LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Arnstadt (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen versuchten im Verlauf des gestrigen Tages gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Sodenstraße einzudringen. Dadurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0217244/2025) entgegen. (jd)
