LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Im Bereich eines Garagenkomplexes in der Straße "Zum Roten Stein" geriet gestern, gegen 17.00 Uhr eine Mülltonne in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden, unter anderem an weiteren Mülltcontainern, in Höhe von circa 500 Euro. Der Brand wurde nach ersten Vermutungen durch unsachgemäß entsorgte nachglühende Stoffe verursacht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr