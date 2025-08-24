Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pfandpiraten

Apolda (ots)

Im REWE-Markt in Apolda kam es zu einem Diebstahl einer sogenannten Pfandbon-Box. Hier können Bürger ihren Pfandbon spenden. Zwei amtsbekannte Personen aus Apolda, eine Frau und ein Mann, dachten anscheinend, dass sie die Spendenempfänger sind und nahmen die Box an sich. Einen Tag später wurde ein weiterer polizeibekannter junger Mann angestiftet die Pfandbons nun einzulösen. Die aufmerksamen Mitarbeiter bemerkten den lückenhaften Plan und riefen die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Apolda konnten nicht nur den "Einlöser" stellen sondern erhielten auch die Namen der anderen beiden Personen. Anzeige erstattet und Hausverbot sind nun die Folge.

