Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor überrollt 82-Jährigen

Sinsheim (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit einem Traktor und einer eingeklemmten Person auf dem Feldweg in der Verlängerung zum Rosenbergweg in Sinsheim-Ehrstädt mitgeteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 82-Jähriger seinen Traktor auf seinem dortigen Grundstück abgestellt und hielt sich anschließend dahinter auf. Hierbei wurde er von dem Traktor überrollt und eingeklemmt. Erst zwei Stunden später konnte der Verletzte, dessen Beine unter den Reifen eingeklemmt waren, von seiner Frau aufgefunden werden. Die sofort hinzugerufenen Rettungskräfte konnten den lebensgefährlich verletzten Mann befreien. Dieser wurde mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus geflogen.

Warum der Traktor ins Rollen geriet, ist noch unklar. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

