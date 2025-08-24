PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte Entzünden Papier in einer Kirche

Dornburg-Camburg (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter Malblätter, welche für Kinder in der Gemeindekirche von Dorndorf-Steudnitz ausgelegt waren. Durch rechtzeitiges Bemerken und Abschlössen konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden. An dem Gebäude entstand somit kein Schaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche eventuell Personen an oder bei der Kirche bemerkt haben. Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

