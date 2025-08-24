Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte Entzünden Papier in einer Kirche

Dornburg-Camburg (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter Malblätter, welche für Kinder in der Gemeindekirche von Dorndorf-Steudnitz ausgelegt waren. Durch rechtzeitiges Bemerken und Abschlössen konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden. An dem Gebäude entstand somit kein Schaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche eventuell Personen an oder bei der Kirche bemerkt haben. Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell