Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketbote angefahren und verletzt

Hermsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag querte ein Paketbote zu Fuß die Naumburger Straße in Hermsdorf um dieses im Grünstädter Platz auszuliefern. Nachdem ein Pkw anhielt um die Person das Queren der Straße zu ermöglichen, ging der Paketbote los. Diese Situation erkannte ein 78 Jähriger mit seinem Pkw zu spät und fuhr den Paketboten an. Dieser kam zu Fall, verletzte sich leicht und musste fortfolgend zur Notaufnahme verbracht werden.

