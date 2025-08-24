PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketbote angefahren und verletzt

Hermsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag querte ein Paketbote zu Fuß die Naumburger Straße in Hermsdorf um dieses im Grünstädter Platz auszuliefern. Nachdem ein Pkw anhielt um die Person das Queren der Straße zu ermöglichen, ging der Paketbote los. Diese Situation erkannte ein 78 Jähriger mit seinem Pkw zu spät und fuhr den Paketboten an. Dieser kam zu Fall, verletzte sich leicht und musste fortfolgend zur Notaufnahme verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 12:11

    LPI-J: Motorrad am hellichten Tag entwendet

    Jena (ots) - Am 22.08.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr am Salvador- Allende-Platz ein in einer Parklücke abgestelltes Motorrad (Yamaha) entwendet. Vor Ort hinterließ der Täter keinerlei Spuren. Eine intensive Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Leider konnten, trotz der ungewöhnlichen Tatzeit am hellichten Tag, keinerlei Zeugen vor Ort festgestellt werden. Wer trotzdem Hinweise zur Tat oder ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:10

    LPI-J: Skrupelloser Schlag

    Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden vom 23.08.2025 kam es im Bereich Jena- Zentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 37- jährigen Mannes. Dieser befand sich auf dem Heimweg, als ihn plötzlich eine unbekannte Person gegen den Kiefer schlug. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine schwere Gesichtsverletzung. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund seiner Verletzung musste der Geschädigte stationär im Klinikum ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:06

    LPI-J: Unbekannte Entzünden Papier in einer Kirche

    Dornburg-Camburg (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter Malblätter, welche für Kinder in der Gemeindekirche von Dorndorf-Steudnitz ausgelegt waren. Durch rechtzeitiges Bemerken und Abschlössen konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden. An dem Gebäude entstand somit kein Schaden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche eventuell Personen an oder bei der Kirche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren