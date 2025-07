Polizei Hamburg

POL-HH: 250717-2. Zeugenaufruf nach Angriff auf Obdachlosen in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.07.2025, zwischen 02:05 Uhr und 02:15 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, U-/S-Bahnhof Jungfernstieg

In der vergangenen Nacht haben mutmaßlich drei bis vier bislang Unbekannte im Bahnhof Jungfernstieg einen 30-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge übernachtete der 30-Jährige in dem Verbindungsgang zwischen dem U-Bahnhof Rathaus und dem U- und S-Bahnhof Jungfernstieg. Als die Gruppe, zu der derzeit keine weitere Beschreibung vorliegt, an dem schlafenden Obdachlosen vorbeiging, traten ihm die Männer offenbar mehrfach unvermittelt ins Gesicht und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Geschädigten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Staatsschutz (LKA 73) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Angreifern geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell