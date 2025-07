Polizei Hamburg

POL-HH: 250717-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeiten:

a) und b) Freitag, 18.07.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 21.07.2025, 05:00 Uhr c) Samstag, 19.07.2025 d) Montag, 21.07.2025 bis Freitag, 07.08.2025

Orte:

a) Bundesautobahn (BAB) 7, Tunnel Schnelsen, Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle (AS) HH-Schnelsen und dem Autobahndreieck (AD) HH-Nordwest b) Hamburg- Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke c) Hamburger Stadtgebiet d) Hamburg-Altstadt, Ferdinandstor

Am kommenden Wochenende werden für 55 Stunden die BAB 7 im Bereich des Tunnels Schnelsen sowie die Köhlbrandbrücke voll gesperrt. Zudem finden mehrere Aufzüge im Hamburger Stadtgebiet statt und darüber hinaus wird ab Montag die Straße Ferdinandstor in der Hamburger Innenstadt für rund drei Wochen gesperrt.

a) Im Rahmen der Großbaumaßnahme zur Erweiterung der BAB 7 von sechs auf acht Fahrstreifen im Bereich Altona und der Hochstraße Elbmarsch finden Wartungsarbeiten am Schnelsen-Tunnel statt.

Der Austausch von IT-Komponenten, mit dem zeitgleich eine neue Software integriert werden soll, und eine anschließende Prüfung der Sicherheitseinrichtungen sowie der neuen Betriebs- und Verkehrstechnik erfordern eine Vollsperrung der BAB 7 in dem genannten Zeitraum.

Vorbereitende Maßnahmen auf der Richtungsfahrbahn Nord werden bereits seit dem 16.07.2025, 22:00 Uhr bis zum Beginn der Vollsperrung vollzogen.

Die Polizei Hamburg empfiehlt daher eine weiträumige Umfahrung des betroffenen Bereichs.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/erinnerung-a7-tunnel-schnelsen-55-stunden-wochenendvollsperrung-ab-freitag-1807-2200-uhr-bis-montag-21072025-500-uhr-und-12-stunden-nachtsperrung-vom-1608-2200-uhr-bis-zum-17082025-1000-uhr

In diesem Zusammenhang weist die Polizei vorab auf die nächtliche Tunnelsperrung vom 16.08.2025, 22:00 Uhr bis zum 17.08.2025, 10:00 Uhr hin.

b) Weiterhin werden planmäßige Asphaltierungs- und Instandsetzungsarbeiten der Köhlbrandbrücke durchgeführt, welche eine Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Nähere Informationen hierzu finden Sie auch unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

c) Am kommenden Wochenende finden erneut einige Aufzüge im Hamburger Stadtgebiet statt.

Am Samstag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17:00 Uhr wird ein Aufzug, ausgehend vom Hamburger Hauptbahnhof bis zur Außenalster (Schöne Aussicht/Fährhausstraße), durchgeführt, zu dem der Veranstalter bis zu 2.000 Teilnehmende erwartet.

Darüber hinaus beginnt am Samstag um 17:00 Uhr ein Aufzug in der Mönckebergstraße, welcher um 20:00 Uhr am Gänsemarkt enden wird, zu dem etwa 1.000 Teilnehmende erwartet werden.

Weitere Informationen dazu sind hier zu finden: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

d) Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn anlässlich der Erneuerung von Bahnbrücken wird die Straße Ferdinandstor in der Hamburger Innenstadt vom 21.07.2025 bis zum 07.08.2025 voll gesperrt. Entsprechende Umleitung für Verkehrsteilnehmende sind ausgeschildert. Nähere hierzu ist zu finden unter: https://www.eisenbahnbruecken-ehm.de/infos-zu-bauarbeiten-ferdinandstor-an-der-alster.html

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell