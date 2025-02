Polizei Hagen

POL-HA: Regenrohrdieb auf frischer Tat ertappt - Zivilfahnder nehmen Mann fest

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitag, dem 7. Februar 2024, beobachteten Zivilfahnder der Hagener Polizei gegen 13 Uhr einen Mann, dessen Verhalten auffällig war. Der Verdächtige versuchte, sich an einem Wohnhaus in der Altenhagener Straße durch ein Gebüsch zu schlagen. Dabei fiel er den Beamten ins Auge: Der 40-Jährige, der der Polizei bereits bekannt war, hantierte an einem Fallrohr, hebelte es aus der Verankerung und verstaut es in seinem Rucksack, nachdem er es notdürftig zusammengefaltet hatte. Sobald der Mann aus dem Gebüsch hervorkam, nahmen die Zivilfahnder ihn fest. Schnell stellte sich heraus, dass er in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Straftaten auffällig geworden war. Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen den Hagener. (hir)

