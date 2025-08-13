Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Terminabsagen für Freitag, 15. August 2025
Schwerin (ots)
Folgende Termine müssen leider abgesagt werden:
Montessorischule Greifswald
Termin: Freitag, 15. August 2025, 11 Uh r Ort: 17493 Greifswald, Geetzerring 19, Campus
Schulzentrum Am Ellernholzteich
Termin: Freitag, 15. August 2025, 10 Uhr
Ort: Rathaus, Markt, Büro des Oberbürgermeisters, 17489 Greifswald
Feuerwehr Thulendorf
Termin: Freitag, 15. August 2025, 15.30 Uhr
Ort: Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld, Molkereistraße 16a, 18184 Thulendorf
Wir bitten alle Medienvertreterinnen und -vertreter dies in ihrer Planung zu beachten!
