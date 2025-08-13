PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Terminabsagen für Freitag, 15. August 2025

Schwerin (ots)

Folgende Termine müssen leider abgesagt werden:

Montessorischule Greifswald

Termin:	Freitag, 15. August 2025, 11 Uh
r
Ort:	17493 Greifswald, Geetzerring 19, Campus

Schulzentrum Am Ellernholzteich

Termin: Freitag, 15. August 2025, 10 Uhr

Ort: Rathaus, Markt, Büro des Oberbürgermeisters, 17489 Greifswald

Feuerwehr Thulendorf

Termin: Freitag, 15. August 2025, 15.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld, Molkereistraße 16a,
     18184 Thulendorf

Wir bitten alle Medienvertreterinnen und -vertreter dies in ihrer Planung zu beachten!

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

