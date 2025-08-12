Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Thulendorf

Schwerin (ots)

Am Freitag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Sandro Geister der Gemeinde Thulendorf einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 190.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 15. August 2025, 15.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld, Molkereistraße 16a, 18184 Thulendorf

Die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF10 erfolgt im Rahmen der Landeszentralbeschaffung. Informationen zu dem Programm finden Sie auf unseren Internetseiten.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell