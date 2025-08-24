PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
LPI-J: Motorrad am hellichten Tag entwendet

Jena (ots)

Am 22.08.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr am Salvador- Allende-Platz ein in einer Parklücke abgestelltes Motorrad (Yamaha) entwendet. Vor Ort hinterließ der Täter keinerlei Spuren. Eine intensive Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Leider konnten, trotz der ungewöhnlichen Tatzeit am hellichten Tag, keinerlei Zeugen vor Ort festgestellt werden. Wer trotzdem Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 03641-810 melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 24.08.2025 – 12:10

    LPI-J: Skrupelloser Schlag

    Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden vom 23.08.2025 kam es im Bereich Jena- Zentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 37- jährigen Mannes. Dieser befand sich auf dem Heimweg, als ihn plötzlich eine unbekannte Person gegen den Kiefer schlug. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine schwere Gesichtsverletzung. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund seiner Verletzung musste der Geschädigte stationär im Klinikum ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:06

    LPI-J: Unbekannte Entzünden Papier in einer Kirche

    Dornburg-Camburg (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter Malblätter, welche für Kinder in der Gemeindekirche von Dorndorf-Steudnitz ausgelegt waren. Durch rechtzeitiges Bemerken und Abschlössen konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden. An dem Gebäude entstand somit kein Schaden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche eventuell Personen an oder bei der Kirche ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:45

    LPI-J: Fragwürdiger Musikgeschmack

    Apolda (ots) - Ein hellhöriger Zeuge teilte der Polizeiinspektion Apolda am frühen Abend des 22.08.2025 mit, dass in der Promenade in Apolda wohl verfassungsfeindliche Musik abgespielt wird. An besagtem Bereich konnten die Kollegen dann eine Gruppe von 15 Jugendlichen antreffen. Alle Personalien wurden erhoben und die Musikbox wurde sichergestellt, um ein weiteres Abspielen der Musik mit fragwürdigen Inhalt zu ...

    mehr
