LPI-J: Motorrad am hellichten Tag entwendet
Jena (ots)
Am 22.08.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr am Salvador- Allende-Platz ein in einer Parklücke abgestelltes Motorrad (Yamaha) entwendet. Vor Ort hinterließ der Täter keinerlei Spuren. Eine intensive Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Leider konnten, trotz der ungewöhnlichen Tatzeit am hellichten Tag, keinerlei Zeugen vor Ort festgestellt werden. Wer trotzdem Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 03641-810 melden.
