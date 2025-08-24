LPI-J: Motorrad am hellichten Tag entwendet

Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden vom 23.08.2025 kam es im Bereich Jena- Zentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 37- jährigen Mannes. Dieser befand sich auf dem Heimweg, als ihn plötzlich eine unbekannte Person gegen den Kiefer schlug. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine schwere Gesichtsverletzung. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund seiner Verletzung musste der Geschädigte stationär im Klinikum ...

mehr