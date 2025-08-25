PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Motorrad mutwillig beschädigt

Jena (ots)

Mit bislang unbekanntem Hintergrund ist in der Fritz-Ritter-Straße ein Motorrad beschädigt worden. Die Täter suchten das geparkte Gefährt in der Nacht zum Sonntag auf, durchschnitten den Benzinschlauch und schmissen es um. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung und ließen das Krad mit einem Schaden von etwa 1.000 Euro zurück. Im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Sachbeschädigung wird nun versucht, die Täter zu ermittelten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

