Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtasche gewaltsam aus Pkw entwendet

Jena (ots)

Die Abwesenheit von nicht mal zwei Stunden nutzte ein unbekannter Dieb am Sonntagvormittag, um in einen geparkten Pkw einzubrechen. Die Eigentümerin stellte ihr Fahrzeug gegen 10:45 Uhr am Ernst-Ruska-Ring ab und ließ ihre Handtasche im Innenraum zurück. Diese Gelegenheit nahm der Dieb wahr, schlug die hintere Seitenscheibe ein und nahm die Tasche samt Personaldokumente und Hausschlüssel an sich. Die Ermittlungen zum besonders schweren Diebstahlsdelikt dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell