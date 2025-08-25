LPI-J: Erneuter Diebstahl in Bäckerei
Apolda (ots)
Im Zeitraum vom 23.08.2025 - 25.08.2025 wurde bei einer Bäckerei An der Goethebrücke in Apolda, erneut eingebrochen. Auf unbekannte Weise wurde sich Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und eine Cashbacktasche entwendet. Eine Mitarbeiterin stellte das Fehlen der Tasche, samt dem Diebesgut, mit einem Kollegen am Montagmorgen fest. Es wurden rund 900,- Euro gestohlen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am 13.08.2025.
