LPI-J: Nachbarschaftsstreitigkeiten
Weimar (ots)
Am Sonntagnachmittag hatte ein 64-Jähriger in Schöndorf seinen Grill angezündet. Dies störte einen 45-jährigen Nachbarn, der daraufhin forderte, dass der Grill wieder ausgemacht wird. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Rangelei endete. Der Griller griff den 45-Jährigen an und verletzte ihn leicht am Hals. Dabei bedrohte er ihn auch noch mit Worten. Gegen den 64-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Er hatte bis zum Eintreffen der Polizei den Ereignisort verlassen.
