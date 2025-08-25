PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachbarschaftsstreitigkeiten

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag hatte ein 64-Jähriger in Schöndorf seinen Grill angezündet. Dies störte einen 45-jährigen Nachbarn, der daraufhin forderte, dass der Grill wieder ausgemacht wird. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Rangelei endete. Der Griller griff den 45-Jährigen an und verletzte ihn leicht am Hals. Dabei bedrohte er ihn auch noch mit Worten. Gegen den 64-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Er hatte bis zum Eintreffen der Polizei den Ereignisort verlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

