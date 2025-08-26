LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz bei Streifentätigkeit aufgedeckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Montagabend wurde im Rahmen der Streifentätigkeit, an der Ecke Heidenberg/Königstraße in Apolda, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei dem 37-jährigen Weimarer wurde bei einer Personenkontrolle in seinem Taschenuhrenfach eine Cliptüte mit Crystal Meth gefunden. Das Crystal Meth wurde beschlagnahmt und der Beschuldigte bekommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell