PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz bei Streifentätigkeit aufgedeckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Montagabend wurde im Rahmen der Streifentätigkeit, an der Ecke Heidenberg/Königstraße in Apolda, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei dem 37-jährigen Weimarer wurde bei einer Personenkontrolle in seinem Taschenuhrenfach eine Cliptüte mit Crystal Meth gefunden. Das Crystal Meth wurde beschlagnahmt und der Beschuldigte bekommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:26

    LPI-J: Im Zug beleidigt und bedroht - Zeugen gesucht

    Weimarer Land/Apolda (ots) - Ilmtal-Weinstraße: Bereits am Dienstag den 05. August 2025 ereignete sich in der Regionalbahn von Weimar in Richtung Leipzig ein Sachverhalt, wo mehrere Reisende sowohl Beleidigt, teils auch antisemitisch, und verbal bedroht wurden. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann ging hierbei verbal aggressiv gegen eine ältere Dame sowie ihr, augenscheinliches, Enkelkind vor. Um dies zu ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:49

    LPI-J: Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen

    Weimar (ots) - Am Sonntagabend wurde durch einen noch unbekannten Täter aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses in Weimar-West ein Einkaufswagen geworfen. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei gerufen. Der Einkaufswagen prallte in einem Gebüsch neben dem Fußweg auf und zerbrach in zwei Teile. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Werfers wurden ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:49

    LPI-J: Nachbarschaftsstreitigkeiten

    Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag hatte ein 64-Jähriger in Schöndorf seinen Grill angezündet. Dies störte einen 45-jährigen Nachbarn, der daraufhin forderte, dass der Grill wieder ausgemacht wird. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Rangelei endete. Der Griller griff den 45-Jährigen an und verletzte ihn leicht am Hals. Dabei bedrohte er ihn auch noch mit Worten. Gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren